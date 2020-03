Il PDP Anzio: “Sos ci dimentichiamo dei cittadini”

“Quanti di noi possono dire oggi, con tutta questa emergenza, di avere un entrata a fine mese?

Come ben sappiamo la tassa rifiuti si conferma come una delle peggio digerite, a fronte di costi in continuo aumento (la media è di 300 euro di Tari a famiglia), in più siamo costretti a vivere in una città dove il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è gestito in maniera tutt’altro che efficiente.

Il comune di Anzio però in questo caso fa uno sconto ai commercianti, bella cosa non credete?

Ma i cittadini che non hanno un negozio?

Tranquilli esiste il bonus Tari anche per i titolari di reddito e pensione di cittadinanza.

Sarà necessario presentare domanda presso il Comune di residenza o tramite i CAF.

Ma per capire… sono aperti gli uffici dei servizi sociali o i CAF?

Tra l’altro sul sito del comune di Anzio troviamo il link per scaricare il modulo di richiesta del BONUS.

Noi però non siamo riusciti a scaricarlo…

Che strano, ma provateci voi e buona fortuna!

E i cittadini che superano la soglia isee e quindi non hanno diritto al bonus?

E purtroppo in questo momento non lavorano o sono stati appena licenziati?

Pure l’Isee vi sarà contro, perché risulterà il reddito dell’anno precedente…

Il nostro comune però poteva pure pensare a loro non credete?”

Così in una nota il PDP Anzio.