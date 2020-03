Controlli a tappeto ad Anzio e Nettuno predisposti dalla Polizia di Stato

Nell’ambito dei controlli straordinari predisposti dal Commissariato di polizia di Anzio per il rispetto dei decreti emanati dal Governo necessari al contenimento della diffusione del coronavirus, la scorsa notte le pattuglie della Polizia di stato hanno controllato decine di automibili ad Anzio su via Nettunense alla rotonda di Falasche e a Nettuno su viale Matteotti nei presdi di piazza Cesare Battisti. Controlli a tappeto al fine di verificare le motivazioni dei tanti spostamenti. In un periodo così difficile di emergenza sanitaria, ancora molti viaggiano da una località all’altra, alcuni addirittura per andare ad occupare le seconde case al mare.