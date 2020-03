Anzio, Ranucci: “A breve la raccolta porta a porta delle potature. Rimanete in casa”

“Nei prossimi giorni, su tutto il territorio comunale di Anzio, che sarà suddiviso in quartieri, con l’adozione di uno specifico calendario, daremo il via al progetto di raccolta porta a porta del verde e delle potature. Invitiamo la cittadinanza a rimanere in casa. A breve attiveremo questo importante servizio a domicilio, che ci consentirà di migliorare la raccolta differenziata e di ridurre ulteriormente tutti gli spostamenti”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie del Comune di Anzio, Giuseppe Ranucci, in riferimento all’imminente avvio della raccolta porta a porta del verde e delle potature.