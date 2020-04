Nettuno Progetto Comune ringrazia l’amministrazione per la piattaforma di telemedicina

Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale per aver attivato, oggi la piattaforma di telemedicina supportata della rete dei medici di base del Comune di Nettuno.

Una misura socio sanitaria che abbiamo richiesto ufficialmente all’ amministrazione e al sindaco Coppola la scorsa settimana. Un provvedimento che rientra in un pacchetto di proposte che abbiamo suggerito per affrontare questa emergenza uniti ai cittadini nettunesi e dare risposte immediate e concrete alle loro esigenze quotidiane.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini