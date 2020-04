Mancini e Sanetti: Noi solo con i cittadini

“Abbiamo osservato in silenzio che si consumasse la commedia dei soliti schieramenti in campo; abbiamo aspettato perché, in questa amara vicenda, preferiamo stare da una parte sola, dalla parte dei cittadini.

Non stiamo “uniti” con questa amministrazione, sindaco assessori e consiglieri, che in modo irresponsabile e inconsapevole hanno scritto un’altra pagina buia per le Istituzioni di questa Città.

In una fase in cui la cittadinanza avrebbe bisogno di parole rassicuranti, di gesti pacati, positivi e misurati, siamo stati spettatori di un circo finalizzato solo a raccogliere il consenso in modo populista e senza alcuna valutazione delle conseguenze. Non stiamo con quella “opposizione” di facciata che si gongola di un successo e primato politico grazie alle proprie aderenze romane, senza prima però non aver mai smesso di accarezzare il potere richiamando ad una finta collaborazione in nome del bene per Nettuno.

Lo stesso bene per la Città che non hanno esitato a calpestare non appena ne hanno avuto la possibilità per una misera visibilità mediatica.

Mentre tutti gli attori di questa sceneggiata continuano a ballare sul palcoscenico con imbarazzanti movenze, noi restiamo dalla parte dei nettunesi costretti, per l’ennesima volta, a vedersi additati, sulla stampa nazionale di riferimento di qualche gruppo politico locale. Da domenica è stato generato, da ogni parte, l’ennesimo danno alla città, alla sua comunità, all’immagine e al buon nome di Nettuno soltanto per protagonismo politico. Una nuova ferita che dovrà essere curata, come sempre, da ogni nettunese. Noi restiamo con loro, attoniti davanti a tanta mancanza di rispetto per la città, per i cittadini, per le istituzioni, da chi ha anteposto ancora una volta la convenienza di partito al bene supremo di Nettuno”.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini