Concessioni balneari, Califano: “Bene proroga fino a 2033”

“La proposta del Ministro Franceschini di inserire nel decreto di aprile una norma per prorogare le concessioni balneari fino al 2033 è una svolta importantissima che ci permetterà di dare certezze a un comparto che attende risposte concrete. In questo modo andiamo a sanare una situazione ingarbugliata che il precedente governo, pur avendo avuto tutto il tempo a disposizione, aveva lasciato evidentemente di proposito in un limbo approvando una legge, la 145 del 2018, senza però decreti attuativi”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.