Fare Verde sulla Biogas di Anzio: “La burocrazia alimenta la torcia”

“Ci teniamo a rassicurare i cittadini su quanto sta avvenendo presso la centrale biogas

della Asja Ambiente ad Anzio.

Da una ricognizione operata in data odierna, infatti, abbiamo avuto modo di prendere

contezza della situazione legata all’accensione della torcia e richiedere i dovuti

chiarimenti.

Sul punto, il responsabile dell’impianto ci ha specificato che quanto illustrato deriva da un

ritardo burocratico nel rilascio della necessaria autorizzazione da parte della Snam per

poter convogliare in rete il biometano prodotto.

Pertanto, nell’attesa del via libero legale, il frutto del processo di digestione deve essere

bruciato, motivo per cui è possibile vedersi accesa la torcia.

In ogni caso, ci è stato confermato che l’autorizzazione in oggetto arriverà nel mese di

maggio”. Così in una nota Fare Verde Anzio-Nettuno.