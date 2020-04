Anzio, Patto del Popolo sui casi Covid a Villa dei Pini: “Il sindaco faccia chiarezza”

“Apprendiamo con sconcerto quanto sta accadendo presso la clinica Villa dei Pini di Anzio, dove sin’ora sarebbero stati riscontrati oltre 20 casi di Covid tra operatori e pazienti.

Si tratta di una realtà grave e preoccupante, su cui le istituzioni, in primis il Comune di Anzio, devono fare opportuna e immediata chiarezza. In questo contesto, dunque, chiediamo al sindaco di Anzio:

Come è potuto accadere tutto questo?

Quali procedure preventive e di sicurezza ha preso l’amministrazione comunale?

Sono state avviate e concluse tutte le necessarie verifiche su Villa dei Pini?

E ancora:

Il sindaco ha esercitato il suo potere di autorità sanitaria locale sul territorio o si è “semplicemente” adeguato ai dettami della Asl?

Adesso, quali procedure si intendono adottare per proteggere la salute di utenti e lavoratori della clinica, e più in generale di tutti i cittadini di Anzio?

La comunità ha bisogno di verità”. Lo dichiara in una nota il Pdp di Anzio.