Anzio. Anno Scolastico 2019/2020

Assessorato alle Politiche della Scuola Borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Sul sito del Comune potete trovare l’Avviso pubblico e la modulistica per la presentazione delle domande (Attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad euro 15.748,78).

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio16_procedimenti_0_41496.html

Avviso sintetico: https://www.comune.anzio.roma.it/moduli/output_immagine.php?id=2693