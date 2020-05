Nettuno progetto comune: Pagato l’affitto per l’Unicivica chiusa da un anno

Apprendiamo dall’Albo Pretorio il pagamento in un’unica soluzione di 4 anni, tra cui tutto il 2020, dei canoni di locazione della struttura ‘adibita’ a scuola materna e sede dell’Università’ Civica per un totale di oltre 182.000 euro ad una sola persona fisica.

In un momento come questo, dove stiamo tutti in sofferenza, prima di tutto famiglie, attività commerciali, piccoli imprenditori e artigiani, riteniamo sia una scelta irragionevole e incomprensibile. Una vera e propria ingiustizia sociale rispetto le necessita’ e le urgenze diffuse di tutta la cittadinanza.

Si sarebbe potuto procedere al pagamento di una, al massimo due annualità, parliamo di circa 45.000 euro per ogni anno, e usare un criterio più equo di distribuzione di liquidità per la quale sono gli stessi cittadini che pagheranno gli interessi per le anticipazioni di cassa erogate dall’ente di tesoreria e da cassa depositi e prestiti per l’emergenza in atto.

Etica pubblica e buon senso dovrebbero sempre guidare gli amministratori pubblici, oggi più che mai. Non possiamo non dissentire e dichiararci lontani anni luce da questo modo di amministrare le risorse pubbliche addirittura anticipando tutto il canone di locazione per il 2020 con la scuola chiusa da mesi e Unicivica da piu’ di un anno.

Concludiamo preannunciando che questa amministrazione sta generando enormi danni economici e debiti che in breve tempo ricadranno nuovamente sulle tasche dei nettunesi che pagano le tasse per avere opere e servizi e non debiti ‘improduttivi’.

I consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini