Nettuno. Mancini e Sanetti: Zittire e distruggere una rappresentanza politica eletta in Consiglio Comunale

Il nostro intervento che rappresentava l’assenza di Nettuno tra le mete turistiche promosse nel primo video pubblicato da VisitLazio è stato definito “violento, rabbioso e calunnioso” dal gruppo di maggioranza Fratelli d’Italia. La realtà documentale rappresentata viene definita un “errore marchiano”. Immaginiamo che altrettanto farà parte dalla stampa locale che da settimane commenta i nostri comunicati politici come “estremamente polemici, distruttivi e offensivi” .

Una vera e propria strategia del sistema di palazzo di zittire e distruggere una rappresentazione politica eletta in Consiglio Comunale che svolge il suo mandato di forza di opposizione attenta e in difesa dei cittadini e della Città.

A differenza dei signori interpreti e giudici, non ci siamo mai permessi di diffamare e denigra o calunniare nessuno, per lo più sulle proprie qualità personali!

Non abbiamo mai appellato pubblicamente, forti del nostro ruolo e dell’attenzione mediatica ad esso dedicata, un membro del consiglio o della giunta “ VANNA MARCHI, TROTA, FOBICO, MALEDUCATO” ne abbiamo mai commentato pubblicamente il modo di vestire o il lavoro di nessuno dei nostri avversari politici.

Tutto questo al contrario l’abbiamo subito dai signori che oggi commentano ancora una volta con inaudita violenza e falsità.

Non scenderemo al loro livello, si limitassero a rispondere dei loro atti amministrativi e politici.

La misura è colma e il gioco sta diventando pericoloso.

Nel merito della questione, solo dopo il nostro intervento, sono corsi ai ripari addirittura la sera stessa alle 20 veniva modificata la pagina e inserito Nettuno su VisitLazio. In ogni caso nel video non era presente Nettuno, quindi è stato ovvio il nostro disappunto in quel momento. Oggi i ringraziamenti di Forza Italia al Consigliere comunale PD per averli aiutati nel promuovere anche Nettuno alle attenzioni dell’Ente Regionale. Poi il secondo video, sempre di oggi, in cui c’è Torre Astura.

Ognuno si faccia la propria idea, almeno siamo riusciti a smuovere qualcosa per la Città.

I consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini