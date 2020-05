riceviamo e pubblichiamo

Egregio Sindaco Mario Savarese

sono Gabriele Federici cittadino di Anzio. Per motivi familiari e professionali frequento assiduamente Lido dei Pini.

Sinceramente preoccupato per l’incresciosa situazione in essere dello sbarramento che divide a metà il quartiere, Le chiedo tra quanto verrà abolito il senso unico alternato imposto dalla Sua Amministrazione – oltre un mese fa – sulla Litoranea sul confine tra i Comuni di Anzio e Ardea, creando notevoli disagi.

Confidando in una Sua risposta e auspicando che questa problematica venga risolta il prima possibile, per ritornare alla normalità, si coglie l’occasione per porgerLe

Distinti saluti

Gabriele Federici

La presente viene inoltrata anche al Consiglio Regionale del Lazio