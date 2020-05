Aprilia. Da lunedì 18 maggio, accesso al Cimitero comunale avverrà senza appuntamento

Emergenza Coronavirus. Da lunedì 18 maggio, accesso al Cimitero comunale avverrà senza appuntamento.

Con l’ulteriore allentamento delle misure restrittive che il Governo varerà nelle prossime ore, a partire da lunedì prossimo, 18 maggio 2020, cambiano anche le modalità di accesso al Cimitero comunale.

Non sarà più necessario richiedere appuntamento, infatti, anche se in caso di assembramenti e affollamenti il Comune si riserva la possibilità di adottare misure di regolazione degli ingressi o di chiudere del tutto l’accesso. Continueranno invece ad essere preclusi al pubblico sia l’uso dei servizi igienici che l’accesso alla cappella, all’ufficio del custode e ai locali di deposito.

L’apertura al pubblico sarà consentita dal lunedì al sabato, dalle ore 07:30 alle ore 13:00 mentre la domenica il cimitero sarà aperto dalle 07:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, il cimitero sarà aperto esclusivamente per le inumazioni e le tumulazioni.

Sarà comunque obbligatorio indossare guanti e mascherina e osservare la distanza minima di un metro. Ai visitatori è richiesto di evitare i contatti personali.

Restano vietate le cerimonie e l’ingresso di autoveicoli.

“L’ordinanza firmata oggi – commenta il Sindaco Antonio Terra – consentirà un accesso sicuramente meno restrittivo per tutti coloro che vorranno far visita ai propri defunti. È importante, comunque, continuare a rispettare le distanze fisiche necessarie ad evitare un aumento dei contagi: l’epidemia non è purtroppo debellata e occorre ancora mostrate attenzione e senso di responsabilità”.