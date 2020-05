Nettuno. Consiglio Comunale urgente, lo chiedono le opposizioni per i lavori al cimitero

Come gruppi consigliari di opposizione, Nettuno Progetto Comune, Patto per Nettuno, Partito Democratico, Insieme 2019 e Movimento 5 stelle, in data odierna, abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale urgente per fare chiarezza sui gravi fatti inerenti la procedura di gara di appalto per la manutenzione del cimitero comunale e l’intervento che ha riguardato la chiesa di Santa Maria del Quarto. Avvenimenti che hanno visto coinvolto, per sua stessa ammissione, l’assessore ai servizi cimiteriali Claudio Dell’Uomo. Abbiamo chiesto al Sindaco di riferire in aula per fugare ogni ombra riguardo il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di questa maggioranza.

Ci chiediamo come sia possibile che l’assessore dichiari pubblicamente la ditta vincitrice della gara prima che questa sia aggiudicata.

Patto per Nettuno

Nettuno Progetto Comune

Partito Democratico

Insieme 2019

Movimento 5 stelle