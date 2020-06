Nettuno. Alicandri: ricordiamo Ugo Minchella per la rettitudine e l’onestà intellettuale

E’ con profonda tristezza che ho appreso la scomparsa dell’amico Ugo Minchella. Mi corre l’obbligo come collega in consiglio comunale di ricordare la rettitudine e l’onestà intellettuale dell’uomo e del politico. Mai in lui venne prima l’appartenenza politica agli interessi dei cittadini e della nostra Nettuno. E la sua genuinità, ironia, indipendenza e preparazione resteranno come pietre miliari dell’assise consiliare. Anche come commissario del Centro Anziani si fece apprezzare per dedizione e generosità. Nel prossimo consiglio comunale lo ricorderemo come merita ma io posso dire con orgoglio e gratitudine di essere stato un suo amico e come tale mi stringo alla sua famiglia.

Dottor Roberto Alicandri

Consigliere comunale PD Nettuno