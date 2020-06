Centrosinistra: a Nettuno dov’è la sicurezza tanto sbandierata in campagna elettorale?

Amministrazione distratta

Mentre la Città è ancora in attesa di una seria programmazione per la ripartenza post Covid 19, l’amministrazione di centro destra a Nettuno é in tutt’altre ‘faccende affaccendata”. Le consultazioni spartitorie in maggioranza proseguono per cercare ancora una volta di trovare una quadra che condurrà prevedibilmente all’ennesima lotta tra bande a difesa dei posti di potere (e non certo dei posti di lavoro!).

Viviamo in una città abbandonata a se stessa, in cui la notte accadono gravi episodi di violenza. Non c’è un vero controllo che garantisca il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini. Dove sono quei partiti, Lega e Fratelli D’Italia in primis, che facevano della sicurezza una bandiera durante la campagna elettorale? Cosa hanno fatto in questo anno di governo per gestire la sicurezza sul territorio?

Facciamo un appello al Sindaco

BASTA PROCLAMI, si amministri, ma soprattutto si rispetti la Città ed i Nettunesi.

I Consiglieri

Marco Federici

Antonio Taurelli

Roberto Alicandri

Waldemaro Marchiafava