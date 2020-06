Tragico incidente questa mattina. Un uomo di 50 anni di Aprilia ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto su via di Cavallo Morto, nella zona di Sandalo. La vittima era alla guida di una moto Harley Davidson, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada per cause che sono al vaglio della Polizia locale di Nettuno. L’uomo è andato a sbattere contro un muretto di recinzione. Vani i soccorsi degli operatori del 118 giunti sul posto.