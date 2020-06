APA: il centrodestra è un fallimento, riprendiamoci Anzio

“La nostra meravigliosa città ha bisogno di una amministrazione in grado di fare il proprio lavoro: non è possibile andare avanti con lotte di potere interne alla maggioranza prive di qualsiasi contenuto politico.

L’emergenza economica generata dal covid ha portato alla luce un problema sociale enorme: i numeri delle richieste di aiuto sono il segnale di una precarietà dilagante che impone molte riflessioni.

La città, alle porte dell’estate, appare nuovamente coperta di rifiuti e di discariche a cielo aperto diffuse su tutto il territorio. Manca un anno alla scadenza del contratto con la Camassa e sarebbe urgente e necessario aprire un dibattito pubblico, capire cosa nei 5 anni passati non ha funzionato e come migliorare, occorrerebbe una riflessione seria sulla possibilità di reinternalizzare il servizio, ma di tutto questo non c’è traccia nel dibattito politico.

Il Paradiso sul mare crolla a pezzi, vederlo in quello stato è un pugno nello stomaco, il suo stato di abbandono è una sconfitta per la città. Bisognerebbe capire come gestirlo, cosa farlo diventare, soprattutto quali modalità è possibile mettere in campo per la sua ristrutturazione, ma neanche di questi si parla.

Mega impianti di trattamento dei rifiuti, abbandono delle periferie, aree verdi non curate, scuola e edilizia scolastica, il bilancio che per la prima volta dopo tanti anni chiuderà in disavanzo e con troppi residui di fatto inesigibili… La lista potrebbe andare avanti a lungo. I problemi di Anzio sono tanti, le bacchette magiche certo non esistono, ma esiste una certezza che i cittadini di Anzio vorrebbero avere: un’amministrazione che si dedichi anima e corpo ai problemi della città. Finora siamo stati amministrati da chi per sua natura antepone le beghe di palazzo, le poltrone e il potere al bene comune. Lo abbiamo sempre detto ed oggi è più evidente che mai. E’ il tempo di voltare pagina prima che le macerie lasciate siano del tutto irrecuperabili: le forze sane di questa città sono pronte. Riprendiamoci Anzio tutti insieme”.

Il Direttivo di Alternativa per Anzio