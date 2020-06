Sanetti e Mancini: “Nettuno e il buco dell’etica”

NETTUNO E IL BUCO DELL’ETICA

Legalità e trasparenza, i principi cardine dell’azione amministrativa, sono gli unici strumenti che possono garantire la rinascita della città; tutela sociale e crescita economica, nell’uguaglianza e nel rispetto delle diversità, sono inattuabili senza l’applicazione quotidiana e costante degli ideali ad esse presupposti.

Nettuno ce la può fare, ma ad una sola condizione: il grande salto culturale ed etico deve necessariamente partire dalle Istituzioni locali, che devono farsi esempio e misura di ogni azione.

Stiamo contribuendo in ogni modo, anche con la nostra attività istituzionale, affinché si intraprenda e si percorra questa strada virtuosa, abbiamo fatto molte raccomandazioni, proposte e ammonimenti verso chi ha dimostrato in molte occasioni insensibilità e inconsapevolezza dell’etica pubblica. Siamo rimasti inascoltati, spesso volutamente ignorati e a volte isolati, perfino denigrati, ma non ci siamo mai adeguati, non ci siamo mai arresi, non abbiamo mai barattato i nostri principi, semplicemente perché sappiamo che Nettuno ha il suo ‘valore.’

Non rinunciamo a difendere il principio e il senso di Legalità, fermi e determinati.

Non ci interessano le dinamiche politiche a cui abbiamo assistito in questo ultimo anno. A Nettuno c’è un buco etico da riempire,dobbiamo colmarlo tutti insieme per il bene della Città, per la sua immagine e il suo buon nome.

Le scelte politiche e amministrative sono nella discrezionalita’ di chi ha ricevuto il mandato elettorale ma non possono essere in alcun modo arbitrarie rispetto la legge e le norme.

Nettuno Progetto Comune resterà a presidio della Legalità e della Trasparenza dell’azione amministrativa.

Crediamo che di fronte a questa scelta di campo non ci possano essere posizioni ‘ambigue, silenziose o di convenienza’ a difesa di questi fondamentali principi: o si sta da una parte o dall’altra.

Chiediamo, quindi, alla città di stare dalla parte giusta e di continuare a sostenerci in questo percorso comune.

I consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini