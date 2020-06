Nettuno. Dal Pd nuove proposte per aiutare commercianti e artigiani

“Ci risiamo… mentre la maggioranza seguita a discutere di posti, di teste da far saltare e di come accaparrarsi deleghe fittizie magari facendole passare tramite il sindaco, noi, da parte nostra, annunciamo che chiederemo la convocazione della commissione bilancio per proporre l’azzeramento di tutti i tributi locali per l’intero 2020 per tutte quelle attività commerciali ed artigiane che non possono usufruire dell’aumento dell’occupazione suolo pubblico, in modo da ristorare seppur in parte anche chi non ha il proprio negozio in centro città e quindi non potrà godere dell’isola pedonale.

Siamo da sempre convinti che non ci possano essere attività di serie A ed attività di serie B e questo atto ne è la dimostrazione. La città ha bisogno di interventi diversi a seconda della zona di cui si parla e se per il centro cittadino è giusto pensare ad una chiusura del traffico (che per noi sarebbe dovuta essere più coraggiosa) ed un aumento a costo zero del suolo da occupare (noi chiediamo infatti l’esenzione totale dalla Cosap per il 2020), non si può non pensare a chi invece con difficoltà e tenacia tiene aperta la propria saracinesca in altri quartieri di Nettuno e che deve essere ugualmente aiutato con un intervento fiscale mirato.

Non si può fermare una città perché la propria maggioranza pensa solo a salvare la propria fetta di potere cercando di intaccare quella dei propri alleati. Nettuno ha bisogno di proposte, di senso di responsabilità e di capacità di governo e non della abituale difesa delle posizioni di privilegio da parte dei soliti noti”.

Carla Giardiello

segretaria Circolo PD Nettuno

Roberto Alicandri

Marco Federici

Consiglieri Comunali PD