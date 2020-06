Fdi ringrazia Silvestroni: “Buon lavoro della Nolfi. Adesso proseguire”

“Fratelli d’Italia di Anzio ringrazia il suo coordinatore provinciale on. Marco Silvestroni per l’attenzione che ha mostrato in questo momento al nostro comune e riconosce il buon lavoro svolto dall’ex assessore Nolfi. Nelle prossime ore incontreremo il primo cittadino per confrontarci sulla situazione attuale. Auspichiamo che il Sindaco Candido De Angelis continuerà ’ nel programma politico condiviso dal centrodestra sul cammino intrapreso nel 2018 che ha visto sindaco e coalizione premiati dai cittadini di Anzio con l’affermazione addirittura al primo turno.

Mai come oggi riteniamo importante lavorare per la città e proseguire nel lavoro intrapreso per il bene di Anzio, unico obiettivo del nostro gruppo politico”.

Così in una nota il coordinatore di Fratelli d’Italia Anzio Marco Tilli.