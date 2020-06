Nettuno Progetto Comune, M5S: interrogazione parlamentare sulla chiesetta del cimitero

Ringraziamo, come cittadini e Consiglieri Comunali, le Senatrici e i Senatori della Repubblica del Movimento 5 Stelle CORRADO,VANIN, ANGRISANI,ROMANO, PRESUTTO, LANNUTTI e NICOLA MORRA, membri di varie Commissioni Parlamentari Permanenti della XVIII Legislatura, tra cui Pubblica Istruzione e Beni Culturali e Commissione Permanente d’Inchiesta sul Fenomeno delle Mafie e sulle altre Associazioni Criminali presieduta proprio dal Presidente Sen. MORRA, per il loro impegno a difesa della Legalità; a tutti loro va il nostro grazie per aver interrogato il Ministro dei Beni Culturali e dell’Interno sulla nota vicenda nettunese dell’appalto pubblico per i servizi cimiteriali e i lavori presso la Chiesetta di Santa Maria del Quarto, che hanno visto coinvolto l’assessore Dell’Uomo e, dopo le dichiarazioni nell’ultimo Consiglio Comunale, anche il Sindaco Coppola. Sindaco e Consiglieri di maggioranza a cui avevamo chiesto di prendere le distanze e dissociarsi dal comportamento illegittimo dell’assessore, non solo durante lo svolgimento della gara pubblica, ma anche successivamente alla nostra denuncia pubblica.

I Senatori, dopo aver ripercorso in modo approfondito i fatti e gli atti, scrivono : “ si chiede di sapere se, stante la “leggerezza” con cui i due amministratori ( sindaco e assessore) si sarebbero rapportati con un affidamento di lavori pubblici comprensivo di un intervento su un bene storico-artistico tutelato ex lege, i Ministri in indirizzo non ritengano di attivare, ciascuno per quanto di competenza, accurate verifiche sull’accaduto e un attento monitoraggio delle attività a venire, considerato anche che a Nettuno è accertata l’operatività della criminalità organizzata”.

La Città di Nettuno, come ogni comunità del nostro Paese, per un futuro migliore ha bisogno di Legalità e Trasparenza, innanzitutto nell’azione amministrativa e dall’esempio delle sue Istituzioni.

Giovanni Falcone affermava: “Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per cio’ che ha fatto. Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili”.

I consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini