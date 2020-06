Frascati. La mano nel tritacarne, donna ferita gravemente. Incidente sul lavoro

Brutto incidente sul lavoro questa mattina alle 11 in via Armando Diaz 25, nel comune di Frascati. Una donna di 29 anni, residente a Marino, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118 perché la sua mano era finita nel tritacarne. Agli occhi dei soccorritori e dei pompieri lo scenario è apparso subito drammatico, la donna perdeva sangue, i soccorritori hanno dovuto lavorare celermente per liberare la donna, in evidente stato di shock. L’incidente è avvenuto in una attività commerciale in cui si produce pasta fresca. I Vigili del Fuoco hanno estratto la mano sinistra della 29enne, trasportata immediatamente con l’elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma in codice rosso. Sul posto, oltre a pompieri e 118, sono arrivati anche i carabinieri che hanno messo sotto sequestro l’attività commerciale e lo S.Pre.S.A.L, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli luoghi di lavoro.