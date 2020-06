Nettuno, il senatore Rufa(Lega): attacco indegno dei senatori grillini

Nettuno, il senatore Gianfranco Rufa commissario della Lega di Nettuno, dopo l’interrogazione dei senatori dei 5 stelle è corso in aiuto del sindaco Coppola, ma non dell’assessore Claudio Dell’Uomo.

La sua dichiarazione:

“Non è corretto offendere tutta la politica di una città, non bisogna dimenticare quello che è stato fatto fino ad oggi. Per quello che riguarda gli atteggiamenti dell’assessore Claudio dell’Uomo, frutto di personalismi sarà lui a prendersene le responsabilità e soprattutto sono questioni che non riguardano la Lega. Cosa grave è stato l’intervento dei 5 senatori senatori Corrado, Morra, Romano, Vannin, Angrisani, Presutto, Lannuti, che invece di porre la questione a livello politico hanno attaccato una città in maniera indegna per fatti risalenti addirittura al 2005. Nessuno si deve permettere di dare del mafioso ad un comune rappresentato da un sindaco che ha tutta la mia stima. Solidarietà a Coppola e alla solare Nettuno che frequento sempre di più e che merita di essere apprezzata ed amata e non offesa.”