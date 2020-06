Regione. Cacciatore lascia i 5S, “Io isolato sulla battaglia contro i rifiuti a Roma”

“Ho deciso di uscire dal Movimento 5 Stelle. Molte, troppe le contraddizioni che hanno portato il M5S a perdere la propria natura nel corso degli ultimi anni, a tutti i livelli istituzionali”. Ad annunciarlo è il presidente della commissione Rifiuti del Consiglio Regionale del Lazio Marco Cacciatore.

“In particolare – spiega – due sono i passaggi che hanno determinato in modo definitivo la mia scelta. Innanzitutto, ho ricevuto un provvedimento di sospensione da parte del M5S, dopo aver presentato un esposto alla Procura di Roma sulla questione discarica a Monte Carnevale (Malagrotta 2). Non si trattava, come mi si è contestato, di un gesto contro la Giunta capitolina, né ostile nei confronti di alcun esponente politico.