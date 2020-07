Nettuno. Alicandri e Federici: dalla Regione 319 mila euro per la messa in sicurezza del Cimitero

“È con profonda soddisfazione che vogliamo portare a conoscenza la cittadinanza che grazie all’interessamento del vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori e del gruppo consiliare del PD di Nettuno, domani verrà deliberato dalla Giunta regionale un contributo per la messa in sicurezza del Cimitero di Nettuno di euro 319.500,00.

Riteniamo come abbiamo sempre detto che quando si tratta di emergenze e di pubblica utilità per la nostra città non ci debbano essere steccati ideologici e quindi come sempre il nostro obiettivo è quello di pensare alla nostra città”.

I consiglieri

Roberto Alicandri

Marco Federici