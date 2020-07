Anzio. Scritte contro la Giannino; La solidarietà di Apa e M5S

“L’associazione Alternativa per Anzio e il Consigliere Luca Brignone esprimono la massima solidarietà alla consigliera Giannino per le vergognose scritte realizzate nella notte ai suoi danni.

Un gesto incommentabile, che denota cattiveria, pochezza e disprezzo per la città.

Ci auguriamo si possano individuare al più presto i responsabili”.

“Tutta la mia solidarietà a Lina Giannino come collega consigliera, amica e donna. -Scrive in una nota Rita Pollastrnini a nome del gruppo consiliare del M5S–

Il confronto politico ad Anzio sta raggiungendo livelli infimi avallati anche da chi usa il consiglio comunale per fare le “ramanzine” e screditare le persone anziché controbattere ai temi posti

Mi auguro che il Sindaco De Angelis esprima subito solidarietà alla consigliera e stigmatizzi fortemente questi episodi di vigliacchi senza volto”.