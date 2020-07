Golpe contro Alessandro Mauro. Dell’Uomo vuole prendersi Fratelli d’Italia a Nettuno

Continuano le grandi manovre politiche di Fratelli d’Italia sul litorale romano. Dopo aver commissariato il partito di Anzio, affidato a Marco Tilli oggi FDI torna al suo militante storico Romeo De Angelis nominato commissario dall’on. Marco Silvestroni. A Nettuno invece l’assessore Claudio Dell’Uomo che ha rimesso le deleghe su carta nelle mani del sindaco (ma senza ufficializzarle al protocollo) avrebbe tutta l’intenzione insieme consigliere Massimiliano Rognoni di prendersi il partito di Giorgia Meloni, in virtù dello stretto legame politico con il consigliere regionale Antonello Aurigemma. Una manovra che risulterebbe impossibile per la presenza del vice sindaco e coordinatore di FdI Alessandro Mauro a Nettuno, motivo per cui si cerca di delegittimarlo del suo duplice ruolo. Nonostante le difficoltà dell’emergenza covid anche a Nettuno come ad Anzio il mercato della politica viene prima di tutto e la settimana prossima ci sarà un altra riunione con tutti i segretari di partito. La posizione di Coppola in merito non è pervenuta.