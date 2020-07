Nettuno. Sanetti e Mancini: la resa dei conti, la Prefettura di Roma diffida l’amministrazione Coppola

“La Prefettura di Roma diffida l’amministrazione Coppola ad adempiere ai propri doveri in merito all’approvazione del Bilancio 2019. Dal 24 giugno, data del primo sollecito, ad oggi questa amministrazione non è stata in grado di comunicare una data certa alla Prefettura, poiché chiaramente impegnata, sin dal suo insediamento, solo a tentare di trovare utopici equilibri nella continua lotta interna di poteri ed interessi personali senza alcun riguardo al bene comune e all’interesse generale della città.

La cosa ancora più incredibile è che dopo il nostro video informativo di ieri, apprendiamo da un articolo de “Il Clandestino” , che vista la comunicazione ormai riveste il ruolo di organo di stampa ufficiale della maggioranza, che probabilmente il consiglio si terrà l’11 agosto (ben oltre i 20 giorni). Come membri del consiglio comunale non ne sapevamo nulla, questo è il modus operandi dell’amministrazione e il rispetto nei confronti di chi rappresenta i cittadini e i cittadini stessi.

Ritardi negli adempimenti, interventi spot, procedure anomale e incomplete, mancanza assoluta di libera e leale concorrenza negli appalti pubblici, selfie propagandiscistici, assessori senza delega che percepiscono stipendi e continuano a gestire gli uffici, probabili indagati in giunta per reati contro l’amministrazione, mancanza di senso legalità e trasparenza, ma ora siamo alla resa dei “conti” e i “conti” non tornano sotto ogni aspetto.

Nonostante tutto,per quello che abbiamo visto anche e soprattutto negli ultimi mesi, siamo giunti ad una conclusione: questa amministrazione litigiosa e poco operosa avrà vita lunga nel silenzio delle bocche piene, Coppola non può permettersi altre vie.

È ora di tirare qualche somma e le cifre da pagare sono alte !”

I consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini