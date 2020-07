Un vasto e pericoloso incendio è scoppiato intorno alle 14.00 in una traversa di via Campoleone alle spalle del quartiere di Tre Cancelli a Nettuno. Il fuoco sembra sia partito da delle sterpaglie e che a causa del vento abbia poi raggiunto.un’auto parcheggiata nella stradina che è senza uscita. Per cercare di domare l’incendio sul posto sono giunte le autobotti dei vigili del fuoco del distaccamento di Anzio e un elicottero giunto come rinforzo.