Sanetti e Mancini: Nettuno di nuovo in pericolo, cercasi legalità e trasparenza

Nettuno progetto Comune

Ieri ancora GdF nel Palazzo Comunale, la seconda volta in pochi giorni, alla vigilia dell’approvazione in Consiglio del Bilancio dell’Ente.

Decine e decine di milioni di euro di soldi dei nettunesi gestiti dalla politica.

È ormai notizia nota che un pool con a capo Coppola abbia esposto spontaneamente delle questioni agli inquirenti, ma forse non c’è solo questo sotto i riflettori degli investigatori.

Coppola ed altri si sono assicurati, solo loro. Tanto il bilancio lo approveranno i consiglieri quelli acquisiti con la promessa delle deleghe personali ai progetti/affari.” I cosiddetti “mini assessori nettunesi”.

Sempre ieri mattina alcuni membri di maggioranza, durante la commissione bilancio- deserta per ben due volte nei giorni scorsi – per il parere sulle deliberazioni di martedì prossimo in consiglio, fanno mettere a verbale che votano ma non approvano: “sono contrario ma ti alzo la mano”.

Una nuova prassi chissà se inventata per paura o per alzare la posta.

Roba da matti. Siamo alle comiche. In realtà i nettunesi con questa situazione creata dalla maggioranza Coppola corrono il rischio che Nettuno venga nuovamente travolta dai fantasmi del passato e chi pagherà le conseguenze non sarà la politica disarmante di turno bensì la società che lavora e paga.

I consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini