Anzio, tolleranza zero verso gli zozzoni. Telecamere di ultima generazione e sanzioni

“Tolleranza zero verso chi, illecitamente, abbandona i rifiuti in strada, venendo meno alle basilari regole del vivere civile. Da questa mattina la Polizia Locale del Comune di Anzio, guidata dal Comandante Arancio, è impegnata per verificare le numerose registrazioni video delle telecamere di ultima generazione, posizionate sul territorio​ e per sanzionare chi ha smaltito illecitamente il verde, gli ingombranti e rifiuti di ogni genere”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie, Giuseppe Ranucci, in riferimento alle telecamere movibili, di nuova tecnologia ed alimentate con energia solare, adibite al controllo dello smaltimento illecito dei rifiuti sul territorio comunale.