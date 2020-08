Ferragosto in sicurezza. A Nettuno tutto pronto per la Notte Bianca

Continua l’estate di divertimento e sicurezza a Nettuno. Si avvicina l’appuntamento di Ferrogosto e il litorale è pronto ad accendersi, sempre nel rispetto delle normative anticovid, con la Notte Bianca in programma a partire dalle sera del 14 agosto. Negozi, stabilimenti balneari, spiagge libere in concessione, bar, pub e ristoranti saranno aperti per aspettare insieme l’arrivo del Ferragosto.

“Diamo fiducia ai nostri commercianti e ai nostri cittadini che hanno tenuto un comportamento esemplare durante tutte le fasi dell’Emergenza Coronavirus – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – abbiamo dimostrato che è possibile fare turismo, organizzare eventi e intrattenimento senza creare assembramento e rispettando tutte le normative vigenti garantendo la sicurezza di cittadini e turisti. La notte bianca sarà in linea con tutto questo, con negozi, attività e stabilimenti che resteranno aperti in deroga fino alle 3 del mattino per far vivere a tutti l’atmosfera e il divertimento del ferragosto grazie alle aree e i percorsi pedonali istituiti nel centro cittadino e con i piccoli eventi live organizzati dai commercianti nei pressi delle loro attività”.

L’ordinanza sindacale n. 24 del 2020 è stata firmata oggi dal Sindaco Alessandro Coppola e punta ad offrire alla cittadinanza momenti di divertimento e svago in occasione del Ferragosto, festività centrale nel calendario estivo delle località turistiche. Non sarà in programma il classico spettacolo pirotecnico di mezzanotte, caratteristico della città di Nettuno. Una scelta precisa dettata dalla necessità di non creare occasioni assembramento potenzialmente pericolose per la salute della collettività. Favoriti, invece, eventi itineranti nelle varie aree pedonalizzate della città per far sì che turisti e nettunesi non si concentrino esclusivamente in un solo luogo per godere dell’intrattenimento offerto dalle realtà locali che si sono dimostrate un esempio da seguire in questa estate.

​ “Nettuno è una meraviglia – dichiara il Vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – la risposta turistica è stata ottimale, sia dal punto di vista delle presenze che di commercianti e operatori economici che sotto il profilo dell’accoglienza e della sicurezza sono stati eccellenti. La nostra città ha dimostrato di essere ligia alle regole, ma anche pronta a ricevere i turisti ed erano anni che non si viveva una stagione a questi livelli, nonostante le oggettive difficoltà del momento storico che stiamo vivendo. Abbiamo sostenuto i commercianti venendo incontro alle loro esigenze e loro hanno risposto egregiamente rispettando le regole e offrendo, al contempo, occasioni di divertimento sicuro a cittadini e turisti. Dispiace aver rinunciato allo spettacolo dei fuochi di artificio sul mare che da sempre caratterizza il nostro Ferragosto, ma per noi la sicurezza viene prima di tutto e anche se la normativa vigente non vieta questo tipo di attrazione abbiamo preferito non organizzare evitando, in questo modo, possibili assembramenti. All’inizio dell’estate eravamo preoccupati, ma oggi possiamo registrare con soddisfazione il tutto esaurito nelle strutture ricettive e anche in locali e ristoranti che restano un esempio per tutti per la gestione della clientela in tempi di coronavirus. Sarà un ferragosto – conclude il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Mauro – di divertimento, ma sempre nel rispetto delle norme di sicurezza con i locali, stabilimenti e spiagge libere attrezzate, organizzeranno piccoli eventi, dal piano bar ai concerti dal vivo, che intratterranno il pubblico evitando la creazione di assembramenti. Fino ad ora è stata una estate di divertimento con un ricco programma di eventi per tutti i gusti, il tutto nella massima sicurezza di chi ha scelto Nettuno per trascorrere il suo tempo libero”