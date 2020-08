Nettuno. Bugie e incapacità: paga la città

Bugie e incapacità degli assessori della maggioranza Coppola.

Nessuna programmazione e pianificazione se non per quello che interessa personalmente.Per ora vigili assenti nelle ore serali e notturne, diversamente da quanto annunciato ieri in consiglio e siamo al 12 Agosto!

Non sono più credibili e a farne le spese è’ la Città, la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali.

Non c’è bisogno di chiedere le dimissioni di Mauro e Roda, se avessero dignità politica e senso di responsabilità istituzionale sarebbe un atto dovuto e doveroso nei confronti della Città.

Coppola non vede, non sente, non parla. Sta pianificando distribuzione delle deleghe a progetto ai consiglieri in materia di urbanistica, demanio, attività produttive, informatizzazione.

La Ginnetti ex Lega, oggi Allenaza Nettunese di Dell’Uomo già è apposto: delega alla “smart city”.

Tutti zitti, pagano i cittadini.

I Consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini