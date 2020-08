Anzio. Successo dello spettacolo itinerante “le bianche presenze”

Clamoroso successo, ieri sera ad Anzio, nelle piazze e lungo le vie del centro cittadino, per lo spettacolo itinerante “Le Bianche Presenze”, con artisti di strada, trampolieri, effetti pirotecnici, giocoleria di fuoco, danza aerea ed acrobatica e con tutta una serie di eventi coinvolgenti ed emozionanti, che hanno riscosso la standing ovation dei cittadini e dei numerosi turisti che hanno scelto la Città di Nerone per trascorrere le vacanze estive.

“Scommessa vinta anche questa volta, afferma l’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo – con luci, suoni ed immagini poetiche di altri tempi che, grazie alle performance di straordinari artisti, hanno trasformato Anzio in un luogo incantato. Gli eventi di AnzioEstateBlu sono tutti ad ingresso gratuito, così come le navette per i parcheggi ed il trenino turistico, programmati per andare incontro alle aspettative delle persone, provate dall’emergenza sanitaria ed economica causata dal covid-19″.

Lo Spettacolo itinerante “Le Bianche Presenze” tornerà questa sera, mercoledì 12 agosto, dalle ore 21.00, al centro cittadino.

Per tutte le informazioni turistiche, in Piazza Pia 19, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 23.00, è aperto l’Ufficio del Turista e del Cittadino, gestito direttamente dal personale del Comune. Presso l’ufficio è possibile ritirare il programma completo degli eventi di AnzioEstateBlu2020, programmati dall’Amministrazione guidata dal Sindaco, Candido De Angelis.

Infoline 06 45558496.