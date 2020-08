Anzio. Dino (ApA): nel capitolato rifiuti inserire colonnine per raccolta deiezioni animali

DINO (APA): NEL CAPITOLATO RIFIUTI INSERIRE COLONNINE PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ANIMALI

Alternativa per Anzio da quando esiste si è dedicata allo studio di alcune delle problematiche che affliggono la Città, con lo scopo non solo di dare voce a parti della stessa, troppo spesso inascoltate, ma anche provando a dare suggerimenti all’amministrazione.

L’importanza di un problema è proporzionale alla dimensione dell’impatto che questo ha nella vita delle persone. Una delle tematiche ricorrenti in tal senso è la pulizia della Città, che passa per varie situazioni. Una di queste sono i campi minati che talvolta troviamo sui marciapiedi dove molti vanno a passeggiare o a correre talvolta accompagnati dai propri cani. Per campi minati intendiamo le deiezioni canine che in molti casi rappresentano un problema non solo di decoro ma anche pratico.

Ci sono zone della Città che vedono aumentare il numero di persone l’estate e conseguentemente anche il numero degli “amici pelosi” aumenta. In ogni caso sono molto frequentate durante tutto l’anno.

Pensiamo che sia utile fornire alcune delle vie interessate nei quartieri di Falasche/Villa Claudia, Marechiaro e Lavinio, di apposite colonnine, reperibili sul mercato, che abbiano sia un distributore di sacchetti sia l’apposito secchiello di raccolta.

Sarebbe importante, quindi, che questo capitolo di spesa, preveda una raccolta giornaliera o in corrispondenza della raccolta dell’umido, sia inserito nel prossimo capitolato d’appalto, per il rinnovo della gestione del servizio di ritiro dei rifiuti.

Questa che proponiamo non deve essere vista come una ulteriore spesa ma come un vero e proprio investimento per il bene collettivo.

Parliamo di bene collettivo, perché la pulizia della Città è un vantaggio per tutti, comunque la si pensi. Sia che si possegga un cane sia che non lo si possegga. E pensiamo sia importante dare modo a chiunque di poter contribuire attivamente.

Per alleviare la spesa potrebbe esser chiesto alle tante aziende locali un rapporto di partnership con una piccola pubblicità apposta sulle colonnine.

Come Alternativa per Anzio, presenteremo apposita proposta scritta tramite il consigliere Luca Brignone sperando che questa venga seriamente presa in considerazione. Ma dato che tutti amiamo Anzio, non pensiamo ci siano motivazioni per non sostenere da parte di tutto il consiglio comunale questa proposta.

Per Alternativa per Anzio

Alessandro Dino