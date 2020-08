Nettuno. La Lega chiede al Sindaco Coppola la pulizia di tombini e caditoie

Intervento prevenzione per la pulizia dei tombini fognari e caditoie stradali richiesto dalla Lega di Nettuno.

In data odierna il consigliere comunale della Lega Antonio Biccari, presidente della commissione consiliare Lavori Pubblici, in accordo con i consiglieri comunali della Lega Lorenza Alessandrini e Antonello Mazza, ha richiesto al primo cittadino, ing. Alessandro Coppola, un immediato intervento di pulizia sui tombini e caditoie stradali della nostra città.

La richiesta è stata avanzata oltre che per la normale manutenzione anche per le probabili forti piogge che potranno insistere per questo fine settimana.

Sarebbe importante fare prevenzione abituale proprio per prevenire, per quanto possibile, ulteriori difficoltà alla cittadinanza.

LEGA NETTUNO