Il Pd di Nettuno estraneo a fatti e dichiarazioni riportate dalla stampa

In relazione ad alcune dichiarazioni pubblicate dalla stampa e da opinionisti locali il PD NETTUNO SI DICHIARA ASSOLUTAMENTE ESTRANEO AI FATTI e chiede documenti e prove attendibili su quanto molto arbitrariamente sia stato pubblicato, in quanto ritiene non sia onesta informazione quella basata sui “si narra, si mormora, si dice”. Prende inoltre le distanze da qualsiasi azione intrapresa a livello individuale e personale che non rientri nei suoi programmi e/o iniziative ufficiali e condivisi.

Il PD NETTUNO tende inoltre a ricordare alla cittadinanza il suo comportamento di collaborazione nel periodo del “lockdown” con l’Amministrazione per alto senso di responsabilità e appartenenza alla comunità nettunese, ma vuole anche ribadire la sua posizione di forza politica di opposizione, rappresentata dai due consiglieri Marco Federici e Roberto Alicandri, così come dichiarato nei loro ultimi comunicati in cui si evidenzia la totale incapacità del Sindaco e della Giunta nell’amministrare la città a causa di lotte intestine la cui origine è dettata esclusivamente da interessi personali: non c’è infatti alcuna programmazione in vista né per il decoro, né per il miglioramento, né per la ripresa economica della città.