Il pizzaiolo di Anzio Marcello Fotia protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia

Dopo il successo in casa Sanremo, che ha visto il noto pizzaiolo di Lavinio Marcello Fotia protagonista all’Hospitality del Festival della Canzone Italiana, è in arrivo un altro grande appuntamento di spessore internazionale. Assieme al team Calabria Fotia parteciperà alla 77esima mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre.

“Sono orgoglioso di far parte delle squadra in partenza per Venezia – commenta il maestro di Lavinio – e devo dire grazie sopratutto ad Antonio Giaccoli, presidente della Accademia nazionale di pizza doc e a Gennaro Galeatofiore di Sapori di Napoli per averci, entrambi, rinnovato la fiducia. Alla guida dell’evento ci sarà il coordinatore nazionale Vincenzo Fotia per un’ esperienza unica e indimenticabile. Saranno giorni di intenso lavoro ma ne varrà come sempre la pena.

Fotia vanta innumerevoli premi e traguardi, con due Guinness World Record, il primo a Roma Capannelle, il secondo a Torre Annunziata, e vittoria, lo scorso anno, al Campionato di Pizza Doc a Salerno”.