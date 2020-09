Albano: elezioni comunali 2020, quattro aspiranti sindaci

Albano Laziale torna al voto. Il 20 e il 21 settembre si voterà nel comune dei Castelli Romani per rinnovare il consiglio comunale e per scegliere il nuovo sindaco. Albano, con i suoi 38.000 abitanti, è il comune più popoloso dove si voterà in provincia di Roma. Ai Castelli si vota anche ad Ariccia, Genzano e Rocca di Papa.

Quattro i nomi in corsa per la carica di primo cittadino. Massimiliano Borelli è il candidato che aspira a raccogliere l’eredità dell’amministrazione di Nicola Marini, e si presenta sostenuto da tutti partiti di centrosinistra e dal civismo di sinistra. Già in consigliere comunale e della città metropolitana per molti è il favorito.

Per il centrodestra Matteo Orciuli, amministratore d’esperienza è sostenuto anche da quattro liste civiche, è riuscito a mettere d’accordo tutto il centrodestra.

Il Movimento 5 Stelle presenta la candidatura di Luca Nardi noto attivista ambientalista, che in questi anni si è fatto conoscere sul territorio per la sua lotta per la tutela del Lago di Albano.

Per il Partito Comunista corre invece Bruno Valentini. Vigile urbano in pensione, di grande esperienza politica, è già stato consigliere provinciale e propone nel suo programma al primo punto l’internalizzazione dei servizi.