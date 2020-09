Nettuno Progetto Comune: Limite superato, il Sindaco prenda provvedimenti immediati

“Il Sindaco faccia le sue valutazioni e prenda provvedimenti immediati.

Quanto accaduto stamattina non è degno della Città di Nettuno.

Sono mesi che denunciamo un clima politico e consiliare insostenibile e insopportabile. Le uova lanciate oggi sull’auto del Consigliere Mancini non hanno bisogno di commenti. Un dispettuccio, pensiamo, per quanto accaduto in Commissione Ambiente dove sono passati con voto favorevole di altri liberi consiglieri anche di maggioranza le modifiche proposte proprio da Mancini al Regolamento Cimiteriale. Una questione politico- amministrativa e giudiziaria ancora tutta da definire. Probabilmente la cosa ha stizzito qualcuno o dato fastidio a qualcos’altro.

Il gesto infantile, tuttavia, passa in secondo piano in confronto alle preoccupanti, se confermate, notizie di quanto accaduto dopo la Commissione. La consigliera Elisa Mauro attaccata verbalmente, insieme al suo collega Antonello Mazza, e duramente dagli esponenti di Alleanza Nettunese per aver votato favorevolmente le modifiche al regolamento cimiteriale,come proposte dal consigliere di Nettuno Progetto Comune.

La libertà di espressione nello svolgimento del proprio mandato da parte dei Consiglieri Comunali è sacra e inviolabile!

Non può essere condizionata da nessuno e da nulla. Diversamente sarebbe gravissimo e Presidente del Consiglio e Sindaco ne dovrebbero trarre le conclusioni e informare le autorità competenti.

Nettuno Progetto Comune esprime solidarietà ai consiglieri Mauro e Mazza, vicinanza e sostegno al consigliere Mancini. Tutti hanno adempiuto liberamente al proprio dovere di liberi rappresentanti degli interessi collettivi della Comunità nettunese.

Tant’è.

Nettuno Progetto Comune