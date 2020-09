Nettuno. Centrosinistra: “Dell’Uomo sul tetto” l’ha autorizzato il Sindaco?

“Abbiamo appreso dalla stampa, con tanto di foto, che nella giornata di ieri il signor Claudio Dell’Uomo è intervenuto per effettuare dei lavori di manutenzione sul tetto della scuola di Piscina Cardillo.

Chiediamo in via preventiva se il suddetto è stato regolarmente autorizzato dal Sindaco e di avere copia di tale autorizzazione.

Rammentiamo che per portare a termine questo ‘incarico’ è comunque obbligatorio essere formati e qualificati per l’attività di lavoro in quota, superando i 2m di altezza. E’ inoltre necessario avere i Dpi di 3 livello come indicato in normativa. La responsabilità è da iscriversi quindi in primis al sindaco, e in secundis all’rspp che essendo responsabile della sicurezza indica le procedure di lavoro in sicurezza da attuare.

Il decreto legislativo, come è noto, è il 81/08 e gli art. 107, art. 74.

Le sanzioni per i lavori in quota, sono previste all’art. 111 e nei casi di mancata formazione agli art. 157-159-160.

Inoltre per tali manutenzioni la città di Nettuno è dotata della società Poseidon srl, che risponde tramite reperibilità entro 30 minuti e quindi si richiede di sapere se risulta alla stessa la richiesta di intervento alla quale non sarebbe stata data risposta positiva, in modo che l’assessore Dell’Uomo si sentisse autorizzato ad agire in modo comunque illegittimo e pericoloso per se stesso e per la sicurezza della struttura stessa che serve dei bambini.

Infine si intende segnalare che non essendo il suddetto un lavoratore dipendente regolarmente assunto esso non risulta coperto da alcuna polizza assicurativa a sua tutela ed a tutela dell’immobile comunale.

Si richiede immediato provvedimento in merito a quanto specificato.

A nostro avviso quindi l’intervento del signor Dell’Uomo è a solo scopo di spettacolirizzazione del suo ruolo politico.

Ci chiediamo a questo punto come si debba interpretare nella “provincia autonoma di Nettuno” il concetto di assessore ed interroghiamo le autorità competenti per sapere se è consentita una interpretazione territoriale del TUEL e se questa viene condivisa.

In attesa di trovare sulla stampa le prossime foto del signor Dell’Uomo che a petto nudo bonifica la palude pontina, attediamo risposte mediante question time al sindaco che presenteremo martedì in consiglio comunale”.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Waldemaro Marchiafava

Antonio Taurelli