Anzio. A Villa Sarsina gli appuntamenti di Shingle22jOVERTIME

Nerone e Caligola sbarcano a Shingle22jOVERTIME grazie alla performance narrativa di Salvatore Santucci

Le piogge e i temporali sul litorale costringono a rimandare l’inaugurazione dello spazio scultoreo e la cerimonia di consegna del premio “Luciano Mingiacchi” e a dislocare a Villa Sarsina gli eventi di carattere artistico che erano nel programma ed erano previsti invece a Piazzale Marinai d’Italia.

Venerdì 25 settembre alle 17.00 è toccato ad una delle figure più interessanti del mondo dell’arte e della culturale del Litorale romano, Salvatore Santucci, già noto attore e doppiatore romano oramai “trapiantato” da più di quarant’anni ad Anzio, esibirsi nella performance poetica “Fuori dal tempo? Caligola e Nerone imperatori. Parenti… Serpenti”, dedicata ai due imperatori di Roma che hanno avuto i natali nella città di Anzio o per meglio dire “Antium” nel primo secolo dopo Cristo.

Santucci in poco più di un ora ha “ipnotizzato” il pubblico presente nella sala consiliare attraverso la riscoperta di due imperatori che nell’immaginario collettivo sono sempre stati visti come malvagi e illogici nelle loro azioni, ma che invece , attraverso la narrazione storica e la finzione letteraria, emergono, a loro modo come innovatori più o meno pacifici.

Oggi Sabato 26 settembre sempre a Villa Sarsina, e a partire sempre dalle 17.00 canzoni e poesia sul sentimento “La versione di Diana”, un raffinato concerto di musica pop di Diana Tejera (con Ugo Magnanti), le cui canzoni vengono connesse, in una modalità poetico-narrativa, a una scelta, adattamento e lettura di brani letterari;

La prevista inaugurazione del nuovo spazio scultoreo e la consegna del premio alla Cultura “Luciano Mingiacchi”, assegnato annualmente dall’Associazione Culturale 00042 a persone che si sono distinte nell’ambito della cultura e della valorizzazione del territorio vengono invece rimandate a data da destinarsi e sarà cura dell’organizzazione di Shingle22JOVERTIME comunicare luogo e data prescelti.

“Un bel momento di cultura e di sensibilizzazione verso le origini del nostro territorio, attraverso la riscoperta di due imperatori romani come Caligola e Nerone, quello che ci ha regalato Salvatore Santucci oggi con questo sua performance” ha affermato Andrea Mingiacchi coordinatore di Shingle22JOVERTIME

Per ulteriori informazioni si può chiamare il cell. 3286868362.