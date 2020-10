Anzio. Cantieri Aperti: iniziano i lavori per la manutenzione straordinaria di tutta via del Cinema al quartiere Falasche

Questa mattina, dopo anni di attesa, sono stati aperti i cantieri per la manutenzione straordinaria di Via del Cinema, al quartiere Falasche, con un ennesimo intervento, pari a 300.000 euro, avviato sul territorio comunale.

“Si tratta di un’opera pubblica fondamentale, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – che prevede il rifacimento integrale di Via del Cinema, al quartiere Falasche, per oltre un chilometro e mezzo di nuovo manto stradale, dalla Nettunense fino all’intersezione con Via della Campana”.

Nei giorni scorsi, invece, sono iniziati i lavori lungo la storica Via Paolini, che collega la Stazione Ferroviaria con il centro cittadino, con la realizzazione dei nuovi marciapiedi, dell’arredo urbano e del nuovo manto stradale. L’importo di questo ennesimo intervento, che sarà ultimato entro pochi mesi, è pari a 348.000 euro.

“Allo stesso tempo, – comunica il Sindaco, Candido De Angelis – a breve, apriranno i cantieri per la manutenzione straordinaria di Via Rea Silvia, Via Paiella, Via Glauco, Via Partenope, Piazza S. D’Acquisto, Via Po, Via Maria Grazia e Via Salici. Entro ottobre al via i lavori per il restyling della Riviera Mallozzi e per la riqualificazione di Lavinio, con il nuovo manto stradale in Via della Fonderia ed in numerose altre strade, come Via Goldoni e lo Stradone S. Anastasio. Con questa Amministrazione e con questa maggioranza, per lo sviluppo del territorio, – conclude il Sindaco De Angelis – è stato messo in campo il più importante piano di nuove opere pubbliche degli ultimi quindici anni, che proseguirà con i numerosi interventi che stiamo inserendo nel Bilancio 2021, attualmente in corso di definizione”.