Nettuno. Opposizione: Mancata convocazione del Consiglio, intervenga il Prefetto

INTERVENGA IL PREFETTO

I sottoscritti consiglieri comunali, considerate le ripetute violazioni del Regolamento sul Funzionamento del

Consiglio Comunale da parte dell’Ufficio di Presidenza composto dai vicepresidenti Mauro Rizzo e Tiziana Ginnetti e dal Presidente Giuseppe Barraco, e vista in ultimo la mancata convocazione del Consiglio Comunale richiesto in data 18.09 che avrebbe dovuto svolgersi entro 20 gg dalla richiesta di convocazione, hanno richiesto l’intervento del Prefetto in sostituzione del Presidente del Consiglio per convocare il Consiglio al fine di ristabilire il normale e legittimo funzionamento degli organi istituzionali, i quali garantiscono l’effettività della rappresentanza democratica locale.

Marco Federici

Waldemaro Marchiafava

Daniele Mancini

Simona Sanetti

Enrica Vaccari

Roberto Alicandri

Antonio Taurelli