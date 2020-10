Fdi Anzio scende in piazza a sostegno delle imprese

Sabato prossimo Fratelli d’Italia di Anzio scende in piazza per presentare una manifestazione a sostegno delle imprese, dei neo imprenditori e, più in generale, a favore di tutti i soggetti interessati al percorso dei finanziamenti europei, con la presentazione del portale “Strade d’Europa”. Intervengono alla presentazione l’europarlamentare Nicola Procaccini, il consigliere regionale Giancarlo Righini, il dirigente nazionale e responsabile del Partito locale, Romeo De Angelis.

“Questa manifestazione è un segnale di vicinanza che vogliamo dare al mondo delle imprese, cha stanno pagando un prezzo altissimo per l’emergenza Covid” interviene in una nota cosi Romeo De Angelis e continua “Sabato siamo in piazza per presentare uno strumento di informazione e monitoraggio sui finanziamenti europei, di cui si parla molto ma su cui si fa poco. Noi ci siamo, speriamo di essere utili nel cercare di orientarsi in questo settore dove l’Europa mette a disposizione circa due miliardi di euro l’anno. Voglio ringraziare lo staff di Nicola Procaccini e i militanti del Circolo Territoriale di Anzio, per il loro prezioso lavoro di organizzazione” continua De Angelis e conclude “un particolare ringraziamento va alla Presidente Tiziana Nisticò ed al Dirigente Federico Palla”

“Siamo felici di tornare in piazza, anche in questo periodo di distanziamento, perchè nel nostro DNA c’è sempre lo stare vicini alla gente, facendo particolare attenzione e rispettando le regole.” Interviene così anche il Capogruppo consiliare Matteo Silani, che sarà presente all’evento.

L’appuntamento con il gazebo informativo di Fratelli d’Italia è per Sabato 17 Ottobre dalle 16 alle 19, in Piazza Pia ad Anzio.