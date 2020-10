Nettuno. Silvestroni FdI: Confermiamo la fiducia al sindaco Coppola

“Il Comune di Nettuno è tra i più importanti del litorale sud della provincia di Roma, che con il sindaco Coppola ha la possibilità di diventare una città con servizi all’altezza delle aspettative e delle esigenze delle popolazione. È ormai necessario dare nuovo impulso all’attività amministrativa per procedere speditamente verso quel cambiamento che il sindaco Coppola si è dato come obiettivo nella campagna elettorale e che ha portato la coalizione del centro destra alla vittoria. La responsabilità di Fratelli d’Italia è quella di mantenere la parola data ai cittadini di Nettuno e contribuire al rilancio dell’azione amministrativa. Confermando la fiducia al sindaco Coppola riunirò nelle prossime ore il partito per valutare una proposta utile che acceleri il raggiungimento degli obiettivi presentati nel programma elettorale”.

Lo dichiara in una nota il deputato e Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia on. Marco Silvestroni