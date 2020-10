Coronavirus, il comune di Nettuno organizza i test sierologici per i dipendenti

Gli uffici dell’area ambiente e sanità sono a lavoro per organizzare 500 test sierologici programmati dal Comune di Nettuno in accordo con l’Asl Roma 6 che saranno effettuati a partire dai prossimi giorni. L’Amministrazione Comunale sta procedendo facendo eseguire i test al personale del Comune di Nettuno dopo i casi riscontranti di un dipendente e di un consulente esterno per garantire la massima sicurezza dei lavoratori in costante contatto con i cittadini che ogni giorno si recano negli uffici per le proprie pratiche.

“Dopo i risultati negativi dei primi tamponi ai trenta dipendenti venuti in contatto con i casi positivi – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – procederemo già da questa settimana con i test sierologici del resto dei lavoratori dell’Ente. Il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la gestione dei casi positivi hanno permesso, finora, di evitare che si creasse un cluster nel nostro Comune”.

“A seguito di questa prima fase – aggiunge l’Assessore all’Ambiente e Sanità Claudio Dell’Uomo – individueremo le categorie a rischio che potranno sottoporsi gratuitamente al test sierologico. Ora più che mai, con la curva dei casi positivi in crescita a livello nazionale, è importante mantenere alta la guardia e adottare tutte le misure di sicurezza necessarie”.