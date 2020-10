Nettuno Progetto Comune: ci prendono in giro con le parole… smascherati dai fatti

27 Ottobre 2020 Emergenza Covid

Il Sindaco Coppola ai nettunesi :

“…saranno 30 giorni di sacrifici…stiamo valutando di non sostenere spese per il Natale persino per le luminarie…proporrò di utilizzare i fondi disponibili per sostenere i nostri cittadini più fragili ed in sofferenza”.

29 Ottobre 2020 Spesa per il Natale Ecco “ le misure e decisioni adeguate all’emergenza ..” annunciate, solo tre giorni fa, da Coppola : 35.500 € per addobbi e luminarie.

I nostri complimenti a Sindaco e Giunta Intanto paghiamo le 3 rate della TARI 2020.

Questi sono Coppola e i suoi assessori per il bene dei nettunesi. Sveglia Nettuno!