Anzio. De Angelis smentisce voci di un suo possibile passaggio a FDI

Ieri abbiamo scritto che negli ambienti politici circolavano voci di un possibile passaggio del Sindaco Candido De Angelis dalla Lega a Fratelli D’Italia.

Ma in serata nel corso di una diretta su una tv locale il Sindaco ha smentito questa ipotesi.

“Oggi per esempio -ha detto De Angelis- è uscito una notizia su un mio fantomatico passaggio in Fratelli d’Italia perché qui in trasmissione avrei detto che la Lega non mi interessa più e di un mio riferimento politico che era passato in FdI. Io a 63 non ho nessun riferimento politico e Aracri sono 15 anni che lo non vedo. È una notizia talmente falsa che onestamente fa ridere. Io l’altra settimana ho detto faccio il sindaco e non faccio nè il sindaco della Lega, nè di Fratelli d’Italia, nè di Forza Italia nè di nessuno. Quando faccio il sindaco io non penso ai partiti…Poi hanno inventato che io mi volevo occupare di Nettuno che ero geloso, io non ho mai voluto occuparmi di Nettuno l’ho sempre detto ai vertici della Lega che me lo hanno chiesto mille volte perché non ho tempo”.